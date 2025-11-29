Precio de Memerot hoy

El precio actual de Memerot (MEMEROT) hoy es --, con una variación del 1.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEMEROT a USD es -- por MEMEROT.

Memerot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 132,066, con un suministro circulante de 727.60M MEMEROT. Durante las últimas 24 horas, MEMEROT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00109721, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MEMEROT experimentó un cambio de -0.64% en la última hora y de +5.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Memerot (MEMEROT)

Cap de mercado $ 132.07K$ 132.07K $ 132.07K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 181.51K$ 181.51K $ 181.51K Suministro de Circulación 727.60M 727.60M 727.60M Suministro total 999,985,671.749037 999,985,671.749037 999,985,671.749037

La capitalización de mercado actual de Memerot es de $ 132.07K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MEMEROT es de 727.60M, con un suministro total de 999985671.749037. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 181.51K.