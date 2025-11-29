Precio de Memeputer hoy

El precio actual de Memeputer (MEMEPUTER) hoy es $ 0.00050324, con una variación del 2.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEMEPUTER a USD es $ 0.00050324 por MEMEPUTER.

Memeputer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 420,191, con un suministro circulante de 835.05M MEMEPUTER. Durante las últimas 24 horas, MEMEPUTER cotiza entre $ 0.00047045 (bajo) y $ 0.00051857 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00386168, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00006515.

En el corto plazo, MEMEPUTER experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de +11.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Memeputer (MEMEPUTER)

Cap de mercado $ 420.19K$ 420.19K $ 420.19K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 420.19K$ 420.19K $ 420.19K Suministro de Circulación 835.05M 835.05M 835.05M Suministro total 835,051,998.8376954 835,051,998.8376954 835,051,998.8376954

La capitalización de mercado actual de Memeputer es de $ 420.19K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MEMEPUTER es de 835.05M, con un suministro total de 835051998.8376954. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 420.19K.