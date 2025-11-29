Precio de MEDXT hoy

El precio actual de MEDXT (MEDXT) hoy es $ 0.00114427, con una variación del 5.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEDXT a USD es $ 0.00114427 por MEDXT.

MEDXT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,872,198, con un suministro circulante de 20.85B MEDXT. Durante las últimas 24 horas, MEDXT cotiza entre $ 0.00114382 (bajo) y $ 0.00122398 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00342141, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MEDXT experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de -34.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MEDXT (MEDXT)

Cap de mercado $ 23.87M$ 23.87M $ 23.87M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.62M$ 28.62M $ 28.62M Suministro de Circulación 20.85B 20.85B 20.85B Suministro total 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0 24,997,400,000.0

La capitalización de mercado actual de MEDXT es de $ 23.87M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MEDXT es de 20.85B, con un suministro total de 24997400000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.62M.