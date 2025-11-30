Precio de Medjed hoy

El precio actual de Medjed (MEDJED) hoy es --, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEDJED a USD es -- por MEDJED.

Medjed actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,593.12, con un suministro circulante de 988.44M MEDJED. Durante las últimas 24 horas, MEDJED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MEDJED experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Medjed (MEDJED)

Cap de mercado $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.59K$ 6.59K $ 6.59K Suministro de Circulación 988.44M 988.44M 988.44M Suministro total 988,439,455.089864 988,439,455.089864 988,439,455.089864

La capitalización de mercado actual de Medjed es de $ 6.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MEDJED es de 988.44M, con un suministro total de 988439455.089864. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.59K.