Información del precio (USD) de Maya World (MAYA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +1.63% Cambio de Precio (1D) -24.58% Cambio de Precio (7D) -30.30% Cambio de Precio (7D) -30.30%

El precio en tiempo real de Maya World (MAYA) es de --. Durante las últimas 24 horas, MAYA se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de MAYA es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, MAYA ha cambiado en un +1.63% en la última hora, -24.58% en 24 horas y -30.30% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Maya World (MAYA)

Cap de mercado $ 115.04K$ 115.04K $ 115.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 122.38K$ 122.38K $ 122.38K Suministro de Circulación 939.99M 939.99M 939.99M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Maya World es de $ 115.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MAYA es de 939.99M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 122.38K.