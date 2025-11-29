Precio de MacroHard hoy

El precio actual de MacroHard (MHRD) hoy es $ 0.00109425, con una variación del 5.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MHRD a USD es $ 0.00109425 por MHRD.

MacroHard actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,094,247, con un suministro circulante de 1.00B MHRD. Durante las últimas 24 horas, MHRD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00112638 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.057629, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MHRD experimentó un cambio de -1.77% en la última hora y de +7.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MacroHard (MHRD)

Cap de mercado $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MacroHard es de $ 1.09M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MHRD es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.09M.