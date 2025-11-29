Precio de Liquidy hoy

El precio actual de Liquidy (LQDY) hoy es $ 0.081847, con una variación del 0.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LQDY a USD es $ 0.081847 por LQDY.

Liquidy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 536,136, con un suministro circulante de 6.55M LQDY. Durante las últimas 24 horas, LQDY cotiza entre $ 0.081821 (bajo) y $ 0.082852 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.167274, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.075791.

En el corto plazo, LQDY experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +4.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Liquidy (LQDY)

Cap de mercado $ 536.14K$ 536.14K $ 536.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.18M$ 8.18M $ 8.18M Suministro de Circulación 6.55M 6.55M 6.55M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Liquidy es de $ 536.14K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LQDY es de 6.55M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.18M.