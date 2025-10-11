Información del precio (USD) de Liquid Agent (LIQUID)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.01183494 24H Máx $ 0.01699945 Máximo Histórico $ 0.145824 Precio más bajo $ 0.00742136 Cambio de Precio (1H) -0.98% Cambio de Precio (1D) -25.74% Cambio de Precio (7D) -32.00%

El precio en tiempo real de Liquid Agent (LIQUID) es de $0.01259472. Durante las últimas 24 horas, LIQUID se ha operado entre un mínimo de $ 0.01183494 y un máximo de $ 0.01699945, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de LIQUID es de $ 0.145824, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00742136.

En términos de rendimiento a corto plazo, LIQUID ha cambiado en un -0.98% en la última hora, -25.74% en 24 horas y -32.00% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Liquid Agent (LIQUID)

Cap de mercado $ 539.13K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.26M Suministro de Circulación 42.81M Suministro total 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Liquid Agent es de $ 539.13K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LIQUID es de 42.81M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.26M.