Precio de Lenny hoy

El precio actual de Lenny (LENNY) hoy es $ 0.00028456, con una variación del 8.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LENNY a USD es $ 0.00028456 por LENNY.

Lenny actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 273,612, con un suministro circulante de 961.54M LENNY. Durante las últimas 24 horas, LENNY cotiza entre $ 0.0002582 (bajo) y $ 0.00031944 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00220577, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00004959.

En el corto plazo, LENNY experimentó un cambio de -3.01% en la última hora y de -1.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Lenny (LENNY)

Cap de mercado $ 273.61K$ 273.61K $ 273.61K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 273.61K$ 273.61K $ 273.61K Suministro de Circulación 961.54M 961.54M 961.54M Suministro total 961,538,134.797674 961,538,134.797674 961,538,134.797674

La capitalización de mercado actual de Lenny es de $ 273.61K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LENNY es de 961.54M, con un suministro total de 961538134.797674. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 273.61K.