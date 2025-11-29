Precio de Kwenta hoy

El precio actual de Kwenta (KWENTA) hoy es $ 9.6, con una variación del 3.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KWENTA a USD es $ 9.6 por KWENTA.

Kwenta actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,109,983, con un suministro circulante de 532.38K KWENTA. Durante las últimas 24 horas, KWENTA cotiza entre $ 9.6 (bajo) y $ 10.19 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 790.99, mientras que el mínimo histórico fue $ 6.88.

En el corto plazo, KWENTA experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -3.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kwenta (KWENTA)

Cap de mercado $ 5.11M$ 5.11M $ 5.11M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.66M$ 7.66M $ 7.66M Suministro de Circulación 532.38K 532.38K 532.38K Suministro total 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

La capitalización de mercado actual de Kwenta es de $ 5.11M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KWENTA es de 532.38K, con un suministro total de 797713.826637721. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.66M.