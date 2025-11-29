Precio de Kuusou hoy

El precio actual de Kuusou (KUUSOU) hoy es $ 0.00002216, con una variación del 5.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KUUSOU a USD es $ 0.00002216 por KUUSOU.

Kuusou actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,421, con un suministro circulante de 966.66M KUUSOU. Durante las últimas 24 horas, KUUSOU cotiza entre $ 0.00002145 (bajo) y $ 0.00002722 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00257659, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002139.

En el corto plazo, KUUSOU experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de -2.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kuusou (KUUSOU)

Cap de mercado $ 21.42K$ 21.42K $ 21.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.58K$ 21.58K $ 21.58K Suministro de Circulación 966.66M 966.66M 966.66M Suministro total 973,751,116.928184 973,751,116.928184 973,751,116.928184

La capitalización de mercado actual de Kuusou es de $ 21.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KUUSOU es de 966.66M, con un suministro total de 973751116.928184. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.58K.