Precio de Kurt hoy

El precio actual de Kurt (KURT) hoy es --, con una variación del 16.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KURT a USD es -- por KURT.

Kurt actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 103,518, con un suministro circulante de 1.00B KURT. Durante las últimas 24 horas, KURT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00522224, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KURT experimentó un cambio de -0.86% en la última hora y de -8.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kurt (KURT)

Cap de mercado $ 103.52K$ 103.52K $ 103.52K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 103.52K$ 103.52K $ 103.52K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

