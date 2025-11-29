Precio de Kiwi hoy

El precio actual de Kiwi (KIWI) hoy es --, con una variación del 6.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KIWI a USD es -- por KIWI.

Kiwi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 651,315, con un suministro circulante de 1.00B KIWI. Durante las últimas 24 horas, KIWI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0165919, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KIWI experimentó un cambio de -0.29% en la última hora y de -22.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.26K.

Información del mercado de Kiwi (KIWI)

Cap de mercado $ 651.32K$ 651.32K $ 651.32K Volumen (24H) $ 1.26K$ 1.26K $ 1.26K Cap. de mercado totalmente diluida $ 651.32K$ 651.32K $ 651.32K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

