Información del precio (USD) de Kittenswap (KITTEN)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00194408 $ 0.00194408 $ 0.00194408 24H Mín $ 0.00329383 $ 0.00329383 $ 0.00329383 24H Máx 24H Mín $ 0.00194408$ 0.00194408 $ 0.00194408 24H Máx $ 0.00329383$ 0.00329383 $ 0.00329383 Máximo Histórico $ 0.03928409$ 0.03928409 $ 0.03928409 Precio más bajo $ 0.00194408$ 0.00194408 $ 0.00194408 Cambio de Precio (1H) -0.72% Cambio de Precio (1D) -15.41% Cambio de Precio (7D) -35.21% Cambio de Precio (7D) -35.21%

El precio en tiempo real de Kittenswap (KITTEN) es de $0.00265137. Durante las últimas 24 horas, KITTEN se ha operado entre un mínimo de $ 0.00194408 y un máximo de $ 0.00329383, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de KITTEN es de $ 0.03928409, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00194408.

En términos de rendimiento a corto plazo, KITTEN ha cambiado en un -0.72% en la última hora, -15.41% en 24 horas y -35.21% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Kittenswap (KITTEN)

Cap de mercado $ 782.94K$ 782.94K $ 782.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Suministro de Circulación 295.30M 295.30M 295.30M Suministro total 1,213,865,755.871504 1,213,865,755.871504 1,213,865,755.871504

La capitalización de mercado actual de Kittenswap es de $ 782.94K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KITTEN es de 295.30M, con un suministro total de 1213865755.871504. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.22M.