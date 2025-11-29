Precio de KITTEE hoy

El precio actual de KITTEE (KTE) hoy es --, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KTE a USD es -- por KTE.

KITTEE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,292.85, con un suministro circulante de 1000.00M KTE. Durante las últimas 24 horas, KTE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KTE experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de -29.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KITTEE (KTE)

Cap de mercado $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,995.937352 999,999,995.937352 999,999,995.937352

La capitalización de mercado actual de KITTEE es de $ 10.29K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KTE es de 1000.00M, con un suministro total de 999999995.937352. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.29K.