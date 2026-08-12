Precio de Kitsumon hoy

El precio actual de Kitsumon ($KMC) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $KMC a USD es $ 0 por $KMC.

Kitsumon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,329.11, con un suministro circulante de 8.95B $KMC. Durante las últimas 24 horas, $KMC cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $KMC experimentó un cambio de -- en la última hora y de -63.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kitsumon ($KMC)

Cap de mercado $ 13.33K$ 13.33K $ 13.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 110.58K$ 110.58K $ 110.58K Suministro de Circulación 8.95B 8.95B 8.95B Suministro total 74,258,451,667.44348 74,258,451,667.44348 74,258,451,667.44348

La capitalización de mercado actual de Kitsumon es de $ 13.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $KMC es de 8.95B, con un suministro total de 74258451667.44348. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 110.58K.