Predicción del precio de Kindred Labs (KIN) (USD)

Consigue predicciones del precio de Kindred Labs para 2027, 2028, 2029, 2030 y más allá. Predice cuánto podría crecer KIN en los próximos cinco años o más, con pronósticos instantáneos basados en las tendencias y el sentimiento del mercado.

Comprar KIN

Ingresa un número entre –100 y 1,000 para predecir el precio de Kindred Labs % Calcular *Aviso legal: Todas las predicciones de precios se basan en contribuciones de usuarios. $0.02254 $0.02254 $0.02254 +2.68% USD Actual Predicción Predicción del precio de Kindred Labs para el periodo de 2026-2050 (USD) Predicción del precio de Kindred Labs (KIN) para 2026 (este año) Según tu predicción, Kindred Labs podría ver un crecimiento del 0.00%. Puede alcanzar un precio de cotización de $ 0.02254 en 2026. Predicción del precio de Kindred Labs (KIN) para 2027 (el próximo año) Según tu predicción, Kindred Labs podría ver un crecimiento del 5.00%. Puede alcanzar un precio de cotización de $ 0.023667 en 2027. Predicción del precio de Kindred Labs (KIN) para 2028 (en 2 años) Según el modelo de predicción de precios, se proyecta que KIN alcance los $ 0.024850 en 2028, lo cual representa una tasa de crecimiento del 10.25%. Predicción del precio de Kindred Labs (KIN) para 2029 (en 3 años) Según el modelo de predicción de precios, se proyecta que KIN alcance los $ 0.026092 en 2029, lo cual representa una tasa de crecimiento del 15.76%. Predicción del precio de Kindred Labs (KIN) para 2030 (en 4 años) Según el modelo de predicción de precios anterior, el precio objetivo de KIN para 2030 es de $ 0.027397, con una tasa de crecimiento estimada del 21.55%. Predicción del precio de Kindred Labs (KIN) para 2040 (en 14 años) Para 2040, el precio de Kindred Labs podría ver un crecimiento del 97.99%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.044627. Predicción del precio de Kindred Labs (KIN) para 2050 (en 24 años) Para 2050, el precio de Kindred Labs podría ver un crecimiento del 222.51%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.072693. Año Precio Crecimiento 2026 $ 0.02254 0.00%

2027 $ 0.023667 5.00%

2028 $ 0.024850 10.25%

2029 $ 0.026092 15.76%

2030 $ 0.027397 21.55%

2031 $ 0.028767 27.63%

2032 $ 0.030205 34.01%

2033 $ 0.031716 40.71% Año Precio Crecimiento 2034 $ 0.033301 47.75%

2035 $ 0.034966 55.13%

2036 $ 0.036715 62.89%

2037 $ 0.038551 71.03%

2038 $ 0.040478 79.59%

2039 $ 0.042502 88.56%

2040 $ 0.044627 97.99%

2050 $ 0.072693 222.51% Predicción de precio a corto plazo de Kindred Labs para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días. Fecha Predicción de precios Crecimiento February 28, 2026(Hoy) $ 0.02254 0.00%

March 1, 2026(Mañana) $ 0.022543 0.01%

March 7, 2026(Esta Semana) $ 0.022561 0.10%

March 30, 2026(30 Días) $ 0.022632 0.41% Predicción de precio de Kindred Labs (KIN) para hoy. El precio previsto para KIN el February 28, 2026(Hoy) es de $0.02254 . Esta proyección refleja el resultado calculado del porcentaje de crecimiento proporcionado, ofreciendo a los usuarios una visión del posible movimiento de precios para hoy. Predicción del precio de Kindred Labs (KIN) para mañana. Para el March 1, 2026(Mañana), la predicción de precio para KIN, utilizando una tasa de crecimiento anual del 5% , es de $0.022543 . Estos resultados ofrecen una perspectiva estimada para el valor del token en función de los parámetros seleccionados. Predicción de precio de Kindred Labs (KIN) para esta semana. Para el March 7, 2026(Esta Semana), la predicción de precio de KIN, utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% , es $0.022561 . Esta previsión semanal se calcula basándose en el mismo porcentaje de crecimiento para proporcionar una idea de las tendencias de precio potenciales en los próximos días. Predicción de precio de Kindred Labs (KIN) en 30 días. Mirando 30 días hacia adelante, el precio proyectado para KIN es $0.022632 . Esta predicción se deriva utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% para estimar en qué valor podría estar el token después de un mes.

Estadísticas del precio actual de Kindred Labs Precio actual $ 0.02254$ 0.02254 $ 0.02254 Cambio de precio (24h) +2.68% Cap. de mercado $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M Suministro de Circulación 147.19M 147.19M 147.19M Volumen (24h) $ 61.48K$ 61.48K $ 61.48K Volumen (24h) -- El último precio de KIN es de $ 0.02254. Tiene una variación en 24 horas del +2.68%, con un volumen de trading en 24 horas de $ 61.48K. Además, KIN tiene un suministro circulante de 147.19M y una capitalización de mercado total de $ 3.32M. Ver precio de KIN en vivo

Cómo comprar Kindred Labs (KIN) ¿Intentas comprar KIN? Ahora puedes comprar KIN con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, transacciones P2P y muchos otros métodos de pago. ¡Descubre cómo comprar Kindred Labs y empieza ya en MEXC! Aprende a comprar KIN ahora

Precio histórico de Kindred Labs Según los últimos datos recopilados en la página de precio en vivo de Kindred Labs, el precio actual de Kindred Labs es 0.02254 USD. El suministro circulante de Kindred Labs (KIN) es 0.00 KIN , lo que le da una capitalización de mercado de $3.32M . Período Cambio(%) Cambio(USD) Max Min 24 horas 0.08% $ 0.001709 $ 0.027 $ 0.02075

7 días 0.14% $ 0.00281 $ 0.027 $ 0.01881

30 Días -0.24% $ -0.007459 $ 0.19412 $ 0.01434 Desempeño en las últimas 24 horas En las últimas 24 horas, Kindred Labs ha mostrado un movimiento de precio de $0.001709 , reflejando un cambio de 0.08%% en su valor. Desempeño en los últimos 7 días En los últimos 7 días, Kindred Labs se negoció a un precio máximo de $0.027 y un precio mínimo de $0.01881 . Experimentó un cambio de precio de 0.14% . Esta reciente tendencia muestra el potencial de KIN para más movimiento en el mercado. Desempeño en 30 días En el último mes, Kindred Labs ha experimentado un cambio del -0.24% , lo que refleja aproximadamente un cambio de $-0.007459 en su valor. Esto indica que KIN podría experimentar más cambios de precio en un futuro cercano. Consulta el historial completo de precios de Kindred Labs para conocer las tendencias detalladas en MEXC Ver el historial de precios completo de KIN

¿Cómo funciona el módulo de predicción de precios de Kindred Labs (KIN)? El módulo de predicción de precios de Kindred Labs es una herramienta fácil de usar diseñada para ayudarte a estimar los posibles precios futuros de KIN basados en tus propias suposiciones de crecimiento. Ya seas un trader experimentado o un inversionista curioso, este módulo ofrece una manera simple e interactiva de predecir el valor futuro del token. 1. Ingresa tu predicción de crecimiento Empieza ingresando tu porcentaje de crecimiento deseado, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de tu perspectiva del mercado. Esto podría reflejar tus expectativas para Kindred Labs en el próximo año, los próximos cinco años o incluso en las próximas décadas. 2. Calcula el precio futuro Una vez que hayas ingresado la tasa de crecimiento, haz clic en el botón 'Calcular'. El módulo calculará instantáneamente el precio futuro proyectado de KIN, brindándote una visualización clara de cómo tu predicción afecta el valor del token con el tiempo. 3. Explora diferentes escenarios Puedes experimentar con diversas tasas de crecimiento para ver cómo las diferentes condiciones del mercado podrían afectar el precio de Kindred Labs. Esta flexibilidad te permite analizar tanto pronósticos optimistas como conservadores, ayudándote a tomar decisiones más informadas. 4. Sentimiento del usuario y perspectivas de la comunidad El módulo también integra datos de sentimiento de los usuarios, lo que te permite comparar tus predicciones con las de otros usuarios. Este aporte colectivo ofrece valiosa información sobre cómo la comunidad percibe el futuro de KIN. Indicadores técnicos para la predicción de precios Para mejorar la precisión de la predicción, el módulo utiliza una variedad de indicadores técnicos y datos del mercado. Estos incluyen: Promedios Móviles Exponenciales (EMA): Ayudan a rastrear la tendencia del precio del token al suavizar las fluctuaciones y brindar información sobre posibles cambios de tendencia. Bandas de Bollinger: Miden la volatilidad del mercado e identifican posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa. Índice de Fuerza Relativa (RSI): Evalúa el impulso de KIN para determinar si se encuentra en una fase alcista o bajista. Indicador de convergencia/divergencia de media móvil (MACD): Evalúa la fuerza y dirección de los movimientos de precios para identificar posibles puntos de entrada y salida. Al combinar estos indicadores con datos del mercado en tiempo real, el módulo proporciona una predicción dinámica de precios, ayudándote a obtener una comprensión más profunda del potencial futuro de Kindred Labs.

¿Por qué es importante la predicción del precio de KIN?

Las predicciones del precio de KIN son cruciales por varias razones, y los inversionistas las utilizan con diversos propósitos:

Desarrollo de estrategias de inversión: Las predicciones ayudan a los inversionistas a formular estrategias. Al estimar los precios futuros, pueden decidir cuándo comprar, vender o mantener criptomonedas.

Evaluación de riesgos: Comprender los posibles movimientos de precio permite a los inversionistas evaluar el riesgo asociado con un activo cripto en particular. Esto es esencial para gestionar y mitigar posibles pérdidas.

Análisis de mercado: Las predicciones suelen implicar el análisis de tendencias del mercado, noticias y datos históricos. Este análisis integral ayuda a los inversionistas a comprender la dinámica del mercado y los factores que influyen en los cambios de precio.

Diversificación de portafolio: Al predecir qué criptomonedas podrían tener un buen desempeño, los inversionistas pueden diversificar sus portafolios en consecuencia, distribuyendo el riesgo entre varios activos.

Planificación a largo plazo: Los inversionistas que buscan ganancias a largo plazo confían en las predicciones para identificar criptomonedas con potencial de crecimiento futuro.

Preparación psicológica: Conocer los posibles escenarios de precios prepara a los inversionistas emocional y financieramente para la volatilidad del mercado.

Compromiso de la comunidad: Las predicciones de precios de criptomonedas suelen generar discusiones dentro de la comunidad de inversionistas, lo que conduce a una comprensión más amplia y sabiduría colectiva sobre las tendencias del mercado.

Preguntas frecuentes (FAQ): ¿Vale la pena invertir en KIN ahora? Según tus predicciones, KIN alcanzará los -- el undefined , lo que lo convierte en un token que vale la pena considerar. ¿Cuál es la predicción del precio de KIN para el próximo mes? Según la herramienta de predicción del precio de Kindred Labs (KIN), el precio de KIN alcanzará los -- el undefined . ¿Cuánto costará 1 KIN en 2027? El precio actual de 1 Kindred Labs (KIN) es de $0.02254 . Según el modelo de predicción anterior, se espera que KIN suba un 0.00% , lo que lo llevaría a alcanzar los -- en 2027. ¿Cuál es el precio previsto de KIN para 2028? Se proyecta que Kindred Labs (KIN) crecerá un 0.00% anualmente, con lo que alcanzaría un precio de -- por KIN en 2028. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de KIN para 2029? Según tu predicción de precio, se espera que Kindred Labs (KIN) crezca un 0.00% , con un precio objetivo estimado de -- para 2029. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de KIN para 2030? Según tu predicción de precio, se espera que Kindred Labs (KIN) crezca un 0.00% , con un precio objetivo estimado de -- para 2030. ¿Cuál es la predicción del precio de KIN para 2040? Se prevé que el precio de Kindred Labs (KIN) experimente incrementos anuales del 0.00% , hasta alcanzar un precio de -- por 1 KIN para 2040. Regístrate Ahora