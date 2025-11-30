Precio de KAME hoy

El precio actual de KAME (KAME) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KAME a USD es -- por KAME.

KAME actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,265.1, con un suministro circulante de 950.00M KAME. Durante las últimas 24 horas, KAME cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KAME experimentó un cambio de -- en la última hora y de +22.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KAME (KAME)

Cap de mercado $ 11.27K$ 11.27K $ 11.27K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K Suministro de Circulación 950.00M 950.00M 950.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de KAME es de $ 11.27K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KAME es de 950.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.86K.