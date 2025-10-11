Información del precio (USD) de Kaboom (KABOOM)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00266209$ 0.00266209 $ 0.00266209 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -2.83% Cambio de Precio (1D) -17.54% Cambio de Precio (7D) +7.38% Cambio de Precio (7D) +7.38%

El precio en tiempo real de Kaboom (KABOOM) es de --. Durante las últimas 24 horas, KABOOM se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de KABOOM es de $ 0.00266209, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, KABOOM ha cambiado en un -2.83% en la última hora, -17.54% en 24 horas y +7.38% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Kaboom (KABOOM)

Cap de mercado $ 7.84K$ 7.84K $ 7.84K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.84K$ 7.84K $ 7.84K Suministro de Circulación 998.33M 998.33M 998.33M Suministro total 998,325,958.574751 998,325,958.574751 998,325,958.574751

La capitalización de mercado actual de Kaboom es de $ 7.84K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KABOOM es de 998.33M, con un suministro total de 998325958.574751. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.84K.