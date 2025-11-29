Precio de Johnny Suede hoy

El precio actual de Johnny Suede (SUEDE) hoy es $ 0.00288474, con una variación del 0.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUEDE a USD es $ 0.00288474 por SUEDE.

Johnny Suede actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,330,550, con un suministro circulante de 465.16M SUEDE. Durante las últimas 24 horas, SUEDE cotiza entre $ 0.00283101 (bajo) y $ 0.00292756 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01862118, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SUEDE experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de +1.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Johnny Suede (SUEDE)

Cap de mercado $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Suministro de Circulación 465.16M 465.16M 465.16M Suministro total 465,163,369.981337 465,163,369.981337 465,163,369.981337

La capitalización de mercado actual de Johnny Suede es de $ 1.33M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SUEDE es de 465.16M, con un suministro total de 465163369.981337. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.33M.