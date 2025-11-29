Precio de Janitor hoy

El precio actual de Janitor (JANITOR) hoy es --, con una variación del 5.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JANITOR a USD es -- por JANITOR.

Janitor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 341,210, con un suministro circulante de 900.00M JANITOR. Durante las últimas 24 horas, JANITOR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01646713, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JANITOR experimentó un cambio de -2.86% en la última hora y de +21.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Janitor (JANITOR)

Cap de mercado $ 341.21K$ 341.21K $ 341.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 379.12K$ 379.12K $ 379.12K Suministro de Circulación 900.00M 900.00M 900.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

