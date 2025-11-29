Precio de Itty Bitty hoy

El precio actual de Itty Bitty (ITTY) hoy es $ 0.000068, con una variación del 6.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ITTY a USD es $ 0.000068 por ITTY.

Itty Bitty actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 67,995, con un suministro circulante de 999.85M ITTY. Durante las últimas 24 horas, ITTY cotiza entre $ 0.00006766 (bajo) y $ 0.00007397 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00045914, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00005425.

En el corto plazo, ITTY experimentó un cambio de +0.43% en la última hora y de -1.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Itty Bitty (ITTY)

Cap de mercado $ 68.00K$ 68.00K $ 68.00K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 68.00K$ 68.00K $ 68.00K Suministro de Circulación 999.85M 999.85M 999.85M Suministro total 999,853,934.06741 999,853,934.06741 999,853,934.06741

La capitalización de mercado actual de Itty Bitty es de $ 68.00K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ITTY es de 999.85M, con un suministro total de 999853934.06741. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 68.00K.