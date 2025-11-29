Precio de It Coin hoy

El precio actual de It Coin (IT) hoy es --, con una variación del 10.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IT a USD es -- por IT.

It Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 62,772, con un suministro circulante de 974.42M IT. Durante las últimas 24 horas, IT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00278389, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IT experimentó un cambio de -2.09% en la última hora y de -13.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de It Coin (IT)

Cap de mercado $ 62.77K$ 62.77K $ 62.77K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 62.77K$ 62.77K $ 62.77K Suministro de Circulación 974.42M 974.42M 974.42M Suministro total 974,424,780.796738 974,424,780.796738 974,424,780.796738

La capitalización de mercado actual de It Coin es de $ 62.77K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IT es de 974.42M, con un suministro total de 974424780.796738. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 62.77K.