Precio de IRL ANI hoy

El precio actual de IRL ANI (URI) hoy es --, con una variación del 0.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de URI a USD es -- por URI.

IRL ANI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,548.94, con un suministro circulante de 999.62M URI. Durante las últimas 24 horas, URI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, URI experimentó un cambio de +0.30% en la última hora y de +10.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de IRL ANI (URI)

Cap de mercado $ 8.55K$ 8.55K $ 8.55K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.55K$ 8.55K $ 8.55K Suministro de Circulación 999.62M 999.62M 999.62M Suministro total 999,623,132.1840805 999,623,132.1840805 999,623,132.1840805

