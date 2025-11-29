Precio de IoTAI hoy

El precio actual de IoTAI (IOTAI) hoy es $ 0.00605389, con una variación del 3.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IOTAI a USD es $ 0.00605389 por IOTAI.

IoTAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 605,280, con un suministro circulante de 100.00M IOTAI. Durante las últimas 24 horas, IOTAI cotiza entre $ 0.00604053 (bajo) y $ 0.00643656 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04887246, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00293688.

En el corto plazo, IOTAI experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de +21.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de IoTAI (IOTAI)

Cap de mercado $ 605.28K$ 605.28K $ 605.28K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 605.28K$ 605.28K $ 605.28K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de IoTAI es de $ 605.28K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IOTAI es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 605.28K.