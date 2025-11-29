Precio de Invariant hoy

El precio actual de Invariant (INVT) hoy es --, con una variación del 0.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INVT a USD es -- por INVT.

Invariant actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 39,372, con un suministro circulante de 39.56M INVT. Durante las últimas 24 horas, INVT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00101565 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00238396, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, INVT experimentó un cambio de -0.81% en la última hora y de +1.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Invariant (INVT)

Cap de mercado $ 39.37K$ 39.37K $ 39.37K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 179.13K$ 179.13K $ 179.13K Suministro de Circulación 39.56M 39.56M 39.56M Suministro total 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Invariant es de $ 39.37K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de INVT es de 39.56M, con un suministro total de 180000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 179.13K.