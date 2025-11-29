Precio de Hydrated Dollar hoy

El precio actual de Hydrated Dollar (HOLLAR) hoy es $ 0.999531, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOLLAR a USD es $ 0.999531 por HOLLAR.

Hydrated Dollar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,463,365, con un suministro circulante de 3.46M HOLLAR. Durante las últimas 24 horas, HOLLAR cotiza entre $ 0.99855 (bajo) y $ 1.001 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.019, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.976486.

En el corto plazo, HOLLAR experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hydrated Dollar (HOLLAR)

Cap de mercado $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.46M$ 3.46M $ 3.46M Suministro de Circulación 3.46M 3.46M 3.46M Suministro total 3,464,592.0 3,464,592.0 3,464,592.0

La capitalización de mercado actual de Hydrated Dollar es de $ 3.46M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HOLLAR es de 3.46M, con un suministro total de 3464592.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.46M.