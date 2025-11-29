Precio de Holdstation hoy

El precio actual de Holdstation (HOLD) hoy es $ 0.863639, con una variación del 1.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOLD a USD es $ 0.863639 por HOLD.

Holdstation actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,846,669, con un suministro circulante de 7.90M HOLD. Durante las últimas 24 horas, HOLD cotiza entre $ 0.85682 (bajo) y $ 0.883764 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.48, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.790285.

En el corto plazo, HOLD experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de +2.41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Holdstation (HOLD)

Cap de mercado $ 6.85M$ 6.85M $ 6.85M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.99M$ 25.99M $ 25.99M Suministro de Circulación 7.90M 7.90M 7.90M Suministro total 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Holdstation es de $ 6.85M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HOLD es de 7.90M, con un suministro total de 30000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.99M.