Precio de Hexly hoy

El precio actual de Hexly ($HEX) hoy es $ 0.0001061, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $HEX a USD es $ 0.0001061 por $HEX.

Hexly actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,610.21, con un suministro circulante de 100.00M $HEX. Durante las últimas 24 horas, $HEX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00383109, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000884.

En el corto plazo, $HEX experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hexly ($HEX)

Cap de mercado $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

