Precio de HERMES hoy

El precio actual de HERMES (HERMES) hoy es $ 0.01625684, con una variación del 3.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HERMES a USD es $ 0.01625684 por HERMES.

HERMES actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 312,630, con un suministro circulante de 19.23M HERMES. Durante las últimas 24 horas, HERMES cotiza entre $ 0.01580231 (bajo) y $ 0.01694498 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.18065, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01498982.

En el corto plazo, HERMES experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de +2.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HERMES (HERMES)

Cap de mercado $ 312.63K$ 312.63K $ 312.63K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 312.63K$ 312.63K $ 312.63K Suministro de Circulación 19.23M 19.23M 19.23M Suministro total 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538 19,231,371.54556538

La capitalización de mercado actual de HERMES es de $ 312.63K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HERMES es de 19.23M, con un suministro total de 19231371.54556538. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 312.63K.