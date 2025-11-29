Precio de GRDM hoy

El precio actual de GRDM (GRDM) hoy es $ 0.01297856, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GRDM a USD es $ 0.01297856 por GRDM.

GRDM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,191,423, con un suministro circulante de 400.00M GRDM. Durante las últimas 24 horas, GRDM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02841479, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01236425.

En el corto plazo, GRDM experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GRDM (GRDM)

Cap de mercado $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.98M$ 12.98M $ 12.98M Suministro de Circulación 400.00M 400.00M 400.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

