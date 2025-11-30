Precio de Goth16z hoy

El precio actual de Goth16z (G16Z) hoy es --, con una variación del 4.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de G16Z a USD es -- por G16Z.

Goth16z actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,021.01, con un suministro circulante de 999.49M G16Z. Durante las últimas 24 horas, G16Z cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, G16Z experimentó un cambio de +0.30% en la última hora y de +4.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Goth16z (G16Z)

Cap de mercado $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K Suministro de Circulación 999.49M 999.49M 999.49M Suministro total 999,486,236.0276515 999,486,236.0276515 999,486,236.0276515

La capitalización de mercado actual de Goth16z es de $ 5.02K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de G16Z es de 999.49M, con un suministro total de 999486236.0276515. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.02K.