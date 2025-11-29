Precio de Gorbagana Daemon hoy

El precio actual de Gorbagana Daemon (OSCAR) hoy es --, con una variación del 3.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OSCAR a USD es -- por OSCAR.

Gorbagana Daemon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 24,237, con un suministro circulante de 999.87M OSCAR. Durante las últimas 24 horas, OSCAR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OSCAR experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de -1.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gorbagana Daemon (OSCAR)

Cap de mercado $ 24.24K$ 24.24K $ 24.24K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.24K$ 24.24K $ 24.24K Suministro de Circulación 999.87M 999.87M 999.87M Suministro total 999,867,929.171085 999,867,929.171085 999,867,929.171085

La capitalización de mercado actual de Gorbagana Daemon es de $ 24.24K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OSCAR es de 999.87M, con un suministro total de 999867929.171085. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.24K.