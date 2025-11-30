Precio de Goliath hoy

El precio actual de Goliath (GOLIATH) hoy es $ 0.00000525, con una variación del 0.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOLIATH a USD es $ 0.00000525 por GOLIATH.

Goliath actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,241.27, con un suministro circulante de 999.09M GOLIATH. Durante las últimas 24 horas, GOLIATH cotiza entre $ 0.00000525 (bajo) y $ 0.00000532 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00137047, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000050.

En el corto plazo, GOLIATH experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Goliath (GOLIATH)

Cap de mercado $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.24K$ 5.24K $ 5.24K Suministro de Circulación 999.09M 999.09M 999.09M Suministro total 999,093,585.086491 999,093,585.086491 999,093,585.086491

La capitalización de mercado actual de Goliath es de $ 5.24K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GOLIATH es de 999.09M, con un suministro total de 999093585.086491. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.24K.