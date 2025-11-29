Precio de Golddigger hoy

El precio actual de Golddigger (GDIG) hoy es --, con una variación del 2.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GDIG a USD es -- por GDIG.

Golddigger actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 343,692, con un suministro circulante de 993.72M GDIG. Durante las últimas 24 horas, GDIG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00135633, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GDIG experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Golddigger (GDIG)

Cap de mercado $ 343.69K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 343.69K Suministro de Circulación 993.72M Suministro total 993,724,005.992371

