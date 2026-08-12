Precio de Gold Park hoy

El precio actual de Gold Park (GPT) hoy es $ 0.0047345, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GPT a USD es $ 0.0047345 por GPT.

Gold Park actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 42,611,117, con un suministro circulante de 3.52B GPT. Durante las últimas 24 horas, GPT cotiza entre $ 0.00473371 (bajo) y $ 0.00473787 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03055641, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GPT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +30.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.62K.

Información del mercado de Gold Park (GPT)

Cap de mercado $ 42.61M$ 42.61M $ 42.61M Volumen (24H) $ 6.62K$ 6.62K $ 6.62K Cap. de mercado totalmente diluida $ 42.61M$ 42.61M $ 42.61M Suministro de Circulación 3.52B 3.52B 3.52B Suministro total 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Gold Park es de $ 42.61M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.62K. El suministro circulante de GPT es de 3.52B, con un suministro total de 9000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 42.61M.