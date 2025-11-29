Precio de Giko Cat hoy

El precio actual de Giko Cat (GIKO) hoy es $ 0.127635, con una variación del 1.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GIKO a USD es $ 0.127635 por GIKO.

Giko Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,276,245, con un suministro circulante de 10.00M GIKO. Durante las últimas 24 horas, GIKO cotiza entre $ 0.122395 (bajo) y $ 0.137575 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6.95, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.059728.

En el corto plazo, GIKO experimentó un cambio de +1.97% en la última hora y de +71.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Giko Cat (GIKO)

Cap de mercado $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Suministro de Circulación 10.00M 10.00M 10.00M Suministro total 9,999,186.993350184 9,999,186.993350184 9,999,186.993350184

