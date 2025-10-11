Información del precio (USD) de GIGAETH (GETH)

Rango de precios en 24 horas: $ 3,150.69 $ 3,150.69 $ 3,150.69 24H Mín $ 4,379.36 $ 4,379.36 $ 4,379.36 24H Máx 24H Mín $ 3,150.69$ 3,150.69 $ 3,150.69 24H Máx $ 4,379.36$ 4,379.36 $ 4,379.36 Máximo Histórico $ 4,864.9$ 4,864.9 $ 4,864.9 Precio más bajo $ 2,597.03$ 2,597.03 $ 2,597.03 Cambio de Precio (1H) +1.16% Cambio de Precio (1D) -12.08% Cambio de Precio (7D) -14.58% Cambio de Precio (7D) -14.58%

El precio en tiempo real de GIGAETH (GETH) es de $3,827.15. Durante las últimas 24 horas, GETH se ha operado entre un mínimo de $ 3,150.69 y un máximo de $ 4,379.36, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de GETH es de $ 4,864.9, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 2,597.03.

En términos de rendimiento a corto plazo, GETH ha cambiado en un +1.16% en la última hora, -12.08% en 24 horas y -14.58% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de GIGAETH (GETH)

Cap de mercado $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.56M$ 10.56M $ 10.56M Suministro de Circulación 2.76K 2.76K 2.76K Suministro total 2,762.1162869575414 2,762.1162869575414 2,762.1162869575414

La capitalización de mercado actual de GIGAETH es de $ 10.56M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GETH es de 2.76K, con un suministro total de 2762.1162869575414. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.56M.