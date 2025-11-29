Precio de GarudaX hoy

El precio actual de GarudaX (GRDX) hoy es $ 0.00251251, con una variación del 0.55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GRDX a USD es $ 0.00251251 por GRDX.

GarudaX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 108,169, con un suministro circulante de 43.05M GRDX. Durante las últimas 24 horas, GRDX cotiza entre $ 0.00244725 (bajo) y $ 0.00254681 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00593594, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00183371.

En el corto plazo, GRDX experimentó un cambio de +0.78% en la última hora y de +11.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GarudaX (GRDX)

Cap de mercado $ 108.17K$ 108.17K $ 108.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 239.52K$ 239.52K $ 239.52K Suministro de Circulación 43.05M 43.05M 43.05M Suministro total 95,329,657.0 95,329,657.0 95,329,657.0

La capitalización de mercado actual de GarudaX es de $ 108.17K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GRDX es de 43.05M, con un suministro total de 95329657.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 239.52K.