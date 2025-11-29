Precio de FVIX hoy

El precio actual de FVIX (FVIX) hoy es $ 32.82, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FVIX a USD es $ 32.82 por FVIX.

FVIX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 492,048, con un suministro circulante de 15.04K FVIX. Durante las últimas 24 horas, FVIX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 95.98, mientras que el mínimo histórico fue $ 18.95.

En el corto plazo, FVIX experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FVIX (FVIX)

Cap de mercado $ 492.05K$ 492.05K $ 492.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 493.57K$ 493.57K $ 493.57K Suministro de Circulación 15.04K 15.04K 15.04K Suministro total 15,036.403704342563 15,036.403704342563 15,036.403704342563

La capitalización de mercado actual de FVIX es de $ 492.05K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FVIX es de 15.04K, con un suministro total de 15036.403704342563. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 493.57K.