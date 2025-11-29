Precio de FUSION hoy

El precio actual de FUSION (FSN) hoy es $ 0.00500303, con una variación del 0.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FSN a USD es $ 0.00500303 por FSN.

FUSION actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 391,411, con un suministro circulante de 78.23M FSN. Durante las últimas 24 horas, FSN cotiza entre $ 0.00499396 (bajo) y $ 0.00503347 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 9.76, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FSN experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de -1.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FUSION (FSN)

Cap de mercado $ 391.41K
Volumen (24H) --
Cap. de mercado totalmente diluida $ 394.07K
Suministro de Circulación 78.23M
Suministro total 78,766,088.125

