Precio de FTMTOKEN hoy

El precio actual de FTMTOKEN (FTMX) hoy es $ 0.03495842, con una variación del 2.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FTMX a USD es $ 0.03495842 por FTMX.

FTMTOKEN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,865,913, con un suministro circulante de 253.40M FTMX. Durante las últimas 24 horas, FTMX cotiza entre $ 0.0348403 (bajo) y $ 0.03650712 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.137551, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01575309.

En el corto plazo, FTMX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FTMTOKEN (FTMX)

Cap de mercado $ 8.87M$ 8.87M $ 8.87M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.74M$ 22.74M $ 22.74M Suministro de Circulación 253.40M 253.40M 253.40M Suministro total 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

La capitalización de mercado actual de FTMTOKEN es de $ 8.87M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FTMX es de 253.40M, con un suministro total de 650000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.74M.