Precio de Fork Chain hoy

El precio actual de Fork Chain (FORK) hoy es --, con una variación del 3.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FORK a USD es -- por FORK.

Fork Chain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,484.32, con un suministro circulante de 999.33M FORK. Durante las últimas 24 horas, FORK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00497353, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FORK experimentó un cambio de +1.69% en la última hora y de +7.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Fork Chain (FORK)

Cap de mercado $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K Suministro de Circulación 999.33M 999.33M 999.33M Suministro total 999,325,647.257551 999,325,647.257551 999,325,647.257551

La capitalización de mercado actual de Fork Chain es de $ 10.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FORK es de 999.33M, con un suministro total de 999325647.257551. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.48K.