Precio de Flagship by Virtuals hoy

El precio actual de Flagship by Virtuals (FYI) hoy es $ 0.00284719, con una variación del 5.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FYI a USD es $ 0.00284719 por FYI.

Flagship by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 255,359, con un suministro circulante de 89.62M FYI. Durante las últimas 24 horas, FYI cotiza entre $ 0.00283654 (bajo) y $ 0.00304343 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02405088, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00218454.

En el corto plazo, FYI experimentó un cambio de -2.21% en la última hora y de -1.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Flagship by Virtuals (FYI)

Cap de mercado $ 255.36K$ 255.36K $ 255.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Suministro de Circulación 89.62M 89.62M 89.62M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Flagship by Virtuals es de $ 255.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FYI es de 89.62M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.85M.