Precio de FireChicken hoy

El precio actual de FireChicken (FCKN) hoy es --, con una variación del 3.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FCKN a USD es -- por FCKN.

FireChicken actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 190,020, con un suministro circulante de 985.60M FCKN. Durante las últimas 24 horas, FCKN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FCKN experimentó un cambio de +0.43% en la última hora y de +13.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FireChicken (FCKN)

Cap de mercado $ 190.02K$ 190.02K $ 190.02K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 190.02K$ 190.02K $ 190.02K Suministro de Circulación 985.60M 985.60M 985.60M Suministro total 985,595,395.693865 985,595,395.693865 985,595,395.693865

