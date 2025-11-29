Precio de Finger Monkey hoy

El precio actual de Finger Monkey (FM) hoy es $ 0.00001254, con una variación del 2.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FM a USD es $ 0.00001254 por FM.

Finger Monkey actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,141.05, con un suministro circulante de 960.00M FM. Durante las últimas 24 horas, FM cotiza entre $ 0.00001229 (bajo) y $ 0.00001298 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00010498, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001205.

En el corto plazo, FM experimentó un cambio de -0.44% en la última hora y de -5.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Finger Monkey (FM)

Cap de mercado $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.46K$ 12.46K $ 12.46K Suministro de Circulación 960.00M 960.00M 960.00M Suministro total 985,587,307.0 985,587,307.0 985,587,307.0

La capitalización de mercado actual de Finger Monkey es de $ 12.14K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FM es de 960.00M, con un suministro total de 985587307.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.46K.