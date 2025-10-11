Información del precio (USD) de Felysyum (FELY)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.333557 $ 0.333557 $ 0.333557 24H Mín $ 0.342126 $ 0.342126 $ 0.342126 24H Máx 24H Mín $ 0.333557$ 0.333557 $ 0.333557 24H Máx $ 0.342126$ 0.342126 $ 0.342126 Máximo Histórico $ 0.34614$ 0.34614 $ 0.34614 Precio más bajo $ 0.240519$ 0.240519 $ 0.240519 Cambio de Precio (1H) -0.51% Cambio de Precio (1D) +0.60% Cambio de Precio (7D) -1.17% Cambio de Precio (7D) -1.17%

El precio en tiempo real de Felysyum (FELY) es de $0.337377. Durante las últimas 24 horas, FELY se ha operado entre un mínimo de $ 0.333557 y un máximo de $ 0.342126, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de FELY es de $ 0.34614, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.240519.

En términos de rendimiento a corto plazo, FELY ha cambiado en un -0.51% en la última hora, +0.60% en 24 horas y -1.17% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Felysyum (FELY)

Cap de mercado $ 14.77M$ 14.77M $ 14.77M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 168.69M$ 168.69M $ 168.69M Suministro de Circulación 43.77M 43.77M 43.77M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Felysyum es de $ 14.77M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FELY es de 43.77M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 168.69M.