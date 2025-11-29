Precio de FEAR hoy

El precio actual de FEAR (FEAR) hoy es $ 0.00344055, con una variación del 12.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FEAR a USD es $ 0.00344055 por FEAR.

FEAR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 60,951, con un suministro circulante de 17.72M FEAR. Durante las últimas 24 horas, FEAR cotiza entre $ 0.00331513 (bajo) y $ 0.00401529 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.88, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00331513.

En el corto plazo, FEAR experimentó un cambio de -0.82% en la última hora y de -32.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FEAR (FEAR)

Cap de mercado $ 60.95K$ 60.95K $ 60.95K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 143.61K$ 143.61K $ 143.61K Suministro de Circulación 17.72M 17.72M 17.72M Suministro total 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

La capitalización de mercado actual de FEAR es de $ 60.95K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FEAR es de 17.72M, con un suministro total de 41739201.62033058. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 143.61K.