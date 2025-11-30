Precio de FaZeSway hoy

El precio actual de FaZeSway (SWAY) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SWAY a USD es -- por SWAY.

FaZeSway actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,828.45, con un suministro circulante de 999.32M SWAY. Durante las últimas 24 horas, SWAY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00135071, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SWAY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FaZeSway (SWAY)

Cap de mercado $ 7.83K$ 7.83K $ 7.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.83K$ 7.83K $ 7.83K Suministro de Circulación 999.32M 999.32M 999.32M Suministro total 999,315,647.674525 999,315,647.674525 999,315,647.674525

La capitalización de mercado actual de FaZeSway es de $ 7.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SWAY es de 999.32M, con un suministro total de 999315647.674525. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.83K.