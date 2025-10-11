Información del precio (USD) de FartCoin (FART)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00199054 $ 0.00199054 $ 0.00199054 24H Mín $ 0.0023993 $ 0.0023993 $ 0.0023993 24H Máx 24H Mín $ 0.00199054$ 0.00199054 $ 0.00199054 24H Máx $ 0.0023993$ 0.0023993 $ 0.0023993 Máximo Histórico $ 0.0192503$ 0.0192503 $ 0.0192503 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.66% Cambio de Precio (1D) -4.13% Cambio de Precio (7D) -21.83% Cambio de Precio (7D) -21.83%

El precio en tiempo real de FartCoin (FART) es de $0.0022831. Durante las últimas 24 horas, FART se ha operado entre un mínimo de $ 0.00199054 y un máximo de $ 0.0023993, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de FART es de $ 0.0192503, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, FART ha cambiado en un +0.66% en la última hora, -4.13% en 24 horas y -21.83% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de FartCoin (FART)

Cap de mercado $ 158.42K$ 158.42K $ 158.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 158.42K$ 158.42K $ 158.42K Suministro de Circulación 69.42M 69.42M 69.42M Suministro total 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

La capitalización de mercado actual de FartCoin es de $ 158.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FART es de 69.42M, con un suministro total de 69420000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 158.42K.